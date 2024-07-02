Крупнейший банк США стал фаворитом наркоторговцев в отмывании денег - FT

По словам высокопоставленных чиновников правоохранительных органов США, наркоторговцы решили отмывать деньги через Citigroup, поскольку считали, что этот банк является "более благоприятным", с менее жестким контролем за мошенничеством.

Об этом сообщает газета Financial Times.

В обвинительном заключении американские прокуроры подробно описали, как двое жителей Калифорнии, которые, как утверждается, работали с печально известным мексиканским картелем Синалоа, положили десятки тысяч долларов в банкоматы Citi.

По меньшей мере трижды в январе 2021 года они вносили в банкоматы нелегальную наличность на общую сумму почти 36 000 долларов США, по несколько сотен долларов за раз, выжидая всего минуту-две между каждой транзакцией.

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Прокуроры утверждают, что, разбив сумму на десятки меньших депозитов, они не превысили порог в $10 000, по которому банки обязаны отчитываться об операциях с наличными перед Казначейством США.

Представители Управления по борьбе с наркотиками сообщили Financial Times, что дуэт, который, как утверждается, был частью крупной преступной сети, отмывшей в США по меньшей мере $50 млн доходов от продажи фентанила и метамфетамина, проверил несколько банков, прежде чем остановить свой выбор на Citi.

Второй высокопоставленный чиновник УБН сказал: "Я назову один [банк]. В этом расследовании было два случая, когда денежные курьеры внесли 24 депозита на общую сумму 16 000 долларов США в банкомат Citibank... Было 15 последовательных вкладов на общую сумму $20 000 также в банкомат Citi... Они выясняют, где им выгоднее".

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Хотя не было никаких требований по отчетности об отдельных транзакциях, структура депозитов должна была бы вызвать подозрение, сказал сотрудник DEA.

Кроме Citigroup, отмывание денег происходило и через JPMorgan Chase через кассовое окно - около 100 тысяч долларов.

Правоохранители годами предупреждали, что мексиканские наркоторговцы и китайские сообщники становятся все более искусными в отмывании наличных через законную банковскую систему.

Экономическая правда.