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БЭБ подозревает чиновницу в незаконной приватизации земли международного аэропорта "Ужгород" 

Среда, 3 июля 2024, 16:07 - Виктор Волокита
 

Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили о подозрении бывшей работнице Ужгородского городского совета в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило, что подозреваемая ранее возглавляла департамент городского хозяйства и незаконно продала акционерному обществу земельный участок общей площадью 0,2 га на территории международного аэропорта "Ужгород". 

"Такие действия противоречат действующему законодательству, поскольку законом запрещена приватизация земельных участков под объектами воздушного транспорта", - говорится в сообщении.  

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Кроме того, незаконный вывод указанного земельного участка из коммунальной собственности является препятствием для успешного прохождения сертификации международным аэропортом "Ужгород".

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

Закарпатская областная прокуратура подала гражданский иск о возвращении незаконно приватизированного участка в коммунальную собственность.

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Напомним: 

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору компании, которая завозила в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Нацгвардии и ВСУ. 

Экономическая правда 

БЭБ аэропорт
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