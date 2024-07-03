У стран Европы ограничены возможности продажи электричества Украине из-за жары

Возможности соседних европейских государств по импорту электроэнергии в Украину сейчас ограничены из-за роста внутреннего потребления в жару.

Об этом сообщил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

По его словам, сейчас Украина не каждый день импортирует максимальный объем электроэнергии. В последние дни он снизился, но НЭК "Укрэнерго" приближается к этому максимальному уровню путем привлечения аварийной помощи от соседних стран Европы, активируя соответствующие запросы.

"Импорт - это гарантированный переток электрической энергии, а аварийная помощь, которую просит НЭК у смежных системных операторов, предоставляется только при наличии возможности такую помощь предоставить. У наших соседей - похожая погода, похожая температура, похожее повышение нагрузки в энергосистеме. Поэтому не всегда они могут предоставить нам такую помощь", - отметил Юрий Бойко.

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Напомним:

3 июля Украина ожидает рекордный объем импорта электроэнергии из пяти европейских стран.

Экономическая правда.

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