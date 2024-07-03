Китай - лидер по патентам искусственного интеллекта: кратно обогнал США

Китай значительно опережает другие страны в изобретениях генеративного ИИ, таких как чат-боты, подав в шесть раз больше патентов, чем его ближайший соперник - Соединенные Штаты.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет ООН.

Так, генеративный ИИ, который создает текст, изображения, компьютерный код и даже музыку из имеющейся информации, стремительно развивается: за последнее десятилетие было подано более 50 000 заявок на патенты.

Четверть из них была подана только в 2023 году, говорится в сообщении.

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"Это сфера, которая бурно развивается, это сфера, которая растет с геометрической скоростью. И мы ожидаем, что она будет расти еще больше", - заявил журналистам Кристофер Гаррисон, менеджер по патентной аналитике ВОИС.

В период 2014-2023 годов Китай подал более 38 000 заявок на изобретения GenAI против 6 276 заявок, поданных Соединенными Штатами за тот же период.

По словам Гаррисона, китайские патентные заявки охватывают широкий спектр отраслей - от автономного вождения до издательского дела и управления документами.

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Южная Корея, Япония и Индия заняли третье, четвертое и пятое места соответственно, причем Индия растет самыми быстрыми темпами, свидетельствуют данные.

Напомним:

Южнокорейская компания SK Hynix, которая является вторым в мире производителем микросхем памяти, инвестирует 103 трлн вон (74,6 млрд долл) до 2028 года в укрепление своего бизнеса по производству микросхем, сосредоточившись на искусственном интеллекте.

Экономическая правда.