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Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року

Неділя, 30 червня 2024, 15:30 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Південнокорейська компанія SK Hynix, яка є другим у світі виробником мікросхем памʼяті, інвестує 103 трлн вон (74,6 млрд дол) до 2028 року в зміцнення свого бізнесу з виробництва мікросхем, зосередившись на штучному інтелекті.

Про це повідомила в неділю її материнська компанія SK Group, передає Reuters.

Як зазначають, SK Group також заявила, що планує залучити 80 трильйонів вон до 2026 року для інвестицій в штучний інтелект і напівпровідники, а також для збільшення доходів акціонерів, одночасно оптимізуючи роботу своїх більш ніж 175 дочірніх компаній.

SK Group заявила, що прагне підвищити свою конкурентоспроможність, зосередившись на своєму ланцюжку створення вартості в галузі ШІ, включаючи чіпи високошвидкісної пам'яті (HBM), центри обробки даних зі штучним інтелектом і послуги зі штучного інтелекту, такі як персоналізовані асистенти зі штучним інтелектом.

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Під час зустрічі керівники компанії також домовилися зробити поступові кроки для приведення кількості дочірніх компаній в групі до "керованого діапазону", не уточнюючи при цьому масштаби скорочення.

Південна Корея, де розташовані провідні світові виробники мікросхем пам'яті Samsung Electronics і SK Hynix, відстала від деяких конкурентів у таких сферах, як розробка мікросхем і контрактне виробництво мікросхем.

Нагадаємо:

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Починаючи з липня, уряд Південної Кореї ініціює інвестиційну програму на суму 18 трильйонів вон (12,94 млрд дол) для полегшення фінансування напівпровідникових компаній.

Економічна правда

штучний інтелект компанії технології
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