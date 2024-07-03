Крупнейший заказ в истории Rheinmetall: Италия купит бронетехники на 20 миллиардов евро

Италия планирует приобрести сотни танков у Rheinmetall стоимостью около 20 миллиардов евро, что является крупнейшим заказом в истории немецкого оборонного концерна.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно плану, итальянское правительство приобретет не менее 350 боевых бронированных машин Lynx и более 200 основных боевых танков Panther в рамках заказа, распределенного на 15-летний период.

В июне источник, близкий к этому вопросу, сообщил, что итальянская оборонная и аэрокосмическая группа Leonardo ведет переговоры с Rheinmetall о создании стратегического альянса по производству танков.

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Акции Leonardo выросли на 3,5% после этого отчета и торговались на 2,2% на 0745 по Гринвичу.

В этом году Rheinmetall планирует достичь рекордного объема продаж в 10 миллиардов евро, поскольку его портфель заказов растет благодаря увеличению оборонных расходов в Европе в ответ на войну в Украине.

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Напомним:

Количество немецких компаний, которые переходит в сферу военного оборудования и услуг, растет, нарушая распространенное табу на поставку вооружений.

Экономическая правда.