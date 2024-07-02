Агресія Росії спонукає німецькі компанії порушити табу на обслуговування ВПК

Кількість німецьких компаній, які переходить до сфери військового обладнання та послуг, зростає, порушуючи поширене табу на постачання озброєнь.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Минулого тижня акції компанії Deutz, виробника двигунів, підскочили більш ніж на 20 відсотків після того, як вона заявила, що планує будувати танкові двигуни паралельно з виробництвом мотоциклів. Ця машинобудівна група є однією з тих виробничих та інжинірингових компаній Mittelstand, які переглядають або припиняють свою заборону на оборонні контракти.

Значна частина німецького бізнесу довгий час уникала зв'язків з оборонним сектором через спадщину промислової співпраці з нацистським режимом. Але з лютого 2022 року деякі ключові гравці в ланцюжку постачання машинобудівної продукції в країні, такі як виробник лазерів Trumpf і фірма-виробник комплектуючих Hawe Hydraulik, націлилися на військові контракти.

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Кетрін Клювер Ешбрук, політолог і колишній директор Німецької ради з міжнародних відносин, зазначила, що давнє ставлення до оборонного сектору швидко змінюється.

"Після трьох років війни на європейському континенті, з величезними економічними втратами, Німеччина, здається, готова до історичних змін", - сказала вона.

Зміна у ставленні відбулася після того, як Олаф Шольц оголосив про створення фонду у розмірі 100 мільярдів євро для посилення оборони Німеччини та модернізації її збройних сил на тлі війни в Україні. Німеччина планує відправити бронетанкову бригаду до Литви - перше постійне закордонне розгортання в новітній історії країни - і відновлює обмежену форму національної служби.

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Частина німецького суспільства також переглядає свою післявоєнну неприязнь. Цьогорічне опитування, проведене німецькою компанією PwC, показало, що майже 70 відсотків опитаних підтримують збільшення витрат на оборону.

"Агресивна війна Росії проти України, безумовно, підвищила усвідомлення в нашому суспільстві того, що свободу потрібно захищати військовими засобами, якщо це необхідно", - заявили в компанії Daimler Truck, яка минулого місяця оголосила про новий контракт на поставку 1500 вантажівок канадським військовим.

Карл Хаусген, голова інжинірингової компанії Hawe Hydraulik, яка скасувала заборону на оборонні замовлення у 2022 році, сказав, що вторгнення Росії в Україну і подальший поштовх для Європи збільшити свої військові витрати зменшили стигму навколо оборонного сектору.

"Значна частина оборонного ланцюга постачання має зовсім інший імідж, ніж три-чотири роки тому", - сказав він в інтерв'ю.

Економічна правда.