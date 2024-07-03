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Подрядчиков и инженеров САД подозревают в завладении 121 миллионом на ремонтах дорог

Среда, 3 июля 2024, 12:04 - Виктор Волокита

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика и ведущих инженеров Служб автомобильных дорог в Киевской и Житомирской областях.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

По ее данным, подозреваемые во время ремонта дорог завладели бюджетными средствами на общую сумму более 121 млн гривен. 

Речь идет о ремонте дороги общего пользования государственного значения Житомирской области М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (через г. Винницу). 

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По данным прокуратуры, должностные лица предприятия, выполнявшего ремонт, действуя в сговоре с ведущим инженером Службы автомобильных дорог в Житомирской области, внесли заведомо ложные сведения в акты выполненных работ, зная, что ремонт выполнен некачественно. Таким образом обвиняемые завладели более 24 млн гривен. 

Речь идет также о ремонте автомобильной дороги общего пользования государственного значения Житомирской области М-21. По информации прокуратуры, по аналогичной схеме обвиняемые завладели бюджетными средствами на более 54,6 млн гривен. 

По ремонту автомобильной дороги Р-19 Фастов-Митница-Обухов-Ржищев (Киевская область), то по данным прокуратуры, обвиняемые завладели бюджетными средствами на общую сумму более 42,5 млн гривен. 

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Прокурор в уголовном производстве заявил иски в интересах государства о возмещении имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением на общую сумму более 121 млн гривен. 

Напомним:

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Экономическая правда 

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