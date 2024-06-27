Менеджерів меблевої фірми підозрюють у поставках продукції в РФ на мільйони євро

Правоохоронці повідомили 6-м топ-менеджерам харківської фірми про підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, керівники та власники одного із провідних українських меблевих підприємств у Харкові, використавши підконтрольні компанії в Туреччині та Польщі, передали устаткування для виробництва продукції очолюваному ними російському підприємству.

Як йдеться в повідомленні, у 2022-2023 рр вони організували десятки великих поставок власної продукції на територію держави-агресора.

Реклама:

За період повномасштабного вторгнення РФ на територію України суми контрактів, укладених ними на поставку продукції через фірми-прокладки до держави-агресора складають мільйони євро.

"Перевезена в РФ продукція за сприяння підозрюваних реалізовувалася російським державним підприємствам – АО "Росагролізінг", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", ПАО "МТС", ПАО "Московский Кредитный банк", АО "Тинькофф", АО "К-Технологии", стосовно яких запроваджено санкції. При цьому виручка з продажу складала десятки мільйонів російських рублів", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Також встановлено, що сума відрахувань до федеральної податкової служби РФ очолюваного підозрюваними російського підприємства за 2022-2023 роки сягнула 140 мільйонів російських рублів.

Реклама:

У пресслужбі додали, що за місцями знаходження виробничих потужностей та проживання підозрюваних провели обшуки. Вилучено документи, комп’ютерну техніку, телефони.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

Суд визнав винним і заочно засудив до 12 років позбавлення волі колишнього народного депутата України Дмитра Святаша за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна і шахрайство на 2,2 млрд грн.

Економічна правда