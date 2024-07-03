Торговая "война": ЕС намерен облагать налогом мелкие посылки из Китая

ЕС хочет ввести ввозную пошлину на все товары из китайских "Temu", "Aliexpress" и "Shein".

Об этом сообщает Financial Times.

Европейская комиссия намерена отменить порог в 150 евро, ниже которого импортные товары освобождаются от таможенных пошлин.

Отмечается, что это имеет целью остановить всплеск того, что в ЕС называют некачественными товарами, которые поступают из Китая.

Реклама:

В сообщении говорится, что основными платформами, на которые направлены эти меры, являются китайские онлайн-площадки "Temu" и "AliExpress", а также розничная сеть магазинов одежды "Shein".

По данным Еврокомиссии, в прошлом году в ЕС было ввезено 2,3 млрд товаров стоимостью ниже беспошлинного порога в 150 евро.

Импорт товаров электронной коммерции более чем удвоился по сравнению с прошлым годом, превысив 350 000 товаров в апреле - или почти две поставки на одно домохозяйство.

Реклама:

Эти положения будут применяться к любому интернет-магазину, который доставляет товары клиентам из ЕС непосредственно из-за пределов блока. Американская компания Amazon обычно использует продавцов, базирующихся в Европе.

Другой возможной мерой может стать обязательная регистрация крупных платформ для уплаты НДС онлайн, независимо от их стоимости.

С 2021 года посылки, отправляемые компаниям из ЕС, уже платят НДС независимо от их стоимости, но они не облагаются пошлиной.

Сообщается, что достичь согласия стран ЕС может быть сложно, учитывая, что новый режим увеличит нагрузку на таможенников, которые и так перегружены работой.

Количество опасных продуктов из Китая, о которых сообщили страны ЕС, выросло более чем на 50% с 2022 по 2023 год до более 3400. Косметика, игрушки, электроприборы и одежда были среди товаров с наибольшим количеством проблем с безопасностью.

Напомним:

Ожидается, что в этом году под исключение налогообложения США попадут более 1,4 млрд посылок на сумму 66 млрд долл, по сравнению с 500 млн в 2019 году.

Чтобы противостоять китайским сервисам Temu и Shein, американский Amazon планирует создать свой сервис доставки товаров из Китая.