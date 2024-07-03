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После Харьковщины "Укрпочта" установила контейнерное отделение в Бородянке

Среда, 3 июля 2024, 11:32 - Виктор Волокита
 

АО "Укрпочта" установило отделение контейнерного типа в Бородянке Киевской области. 

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Ранее первое такое отделение на 20 м² мы установили на Харьковщине. Начинаем тестировать отделение большей площади - 40 м² в Бородянке", - написал Смелянский. 

По его словам, каждое следующее отделение дает нам возможность улучшить опыт клиентов и работников, а также усовершенствовать инженерные вопросы. 

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"Поэтому готовимся к любым вызовам со стороны врага", - написал гендиректор "Укрпочты".  

Напомним:

"Укрпочта" установила первое отделение контейнерного типа в Харьковской области. Это пилотное отделение, которое установлено на замену уничтоженных в результате войны. 

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Экономическая правда 

Укрпочта война
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