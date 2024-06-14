"Укрпошта" встановлює контейнерні відділення: почала з Харківщини 

"Укрпошта" встановила перше відділення контейнерного типу у Харківській області.

Про це повідомив керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його інформацією, це пілотне відділення, яке встановлено на заміну знищених внаслідок війни.

"Це "швидке" відділення на Харківщині вже виконує свою роль, але ми хочемо ще обкатати всі плюси та мінуси, щоб вже вийти на масове впровадження, бо, на жаль, є де. Зупинятись ми точно не збираємось, і це меседж позитиву" - розповів керівник "Укрпошти".

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За його словами, нове відділення контейнерного типу зроблено в Україні.

Економічна правда

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