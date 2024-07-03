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Доля автомобилей с традиционными двигателями сократилась на 10%: какие авто в лидерах 

Среда, 3 июля 2024, 09:10
 

В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек, в прошлом году этот показатель составлял 71%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года", - говорится в сообщении. 

В то же время доля дизельных авто почти не изменилась - 24,7%.

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Заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9%. Также добавил и сегмент электромобилей - с 10,5% до 15,2%.

Как отмечает Укравтопром, на автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

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  • Бензиновые авто - SUZUKI SX4;
  • Дизельные - RENAULT Duster;
  • Гибридные - TOYOTA RAV-4;
  • Электро - HONDA M-NV;
  • Авто с ГБО - KIA Sportage.

Напомним: 

В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше чем в прошлом году.

Экономическая правда

авто рынок Украина
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