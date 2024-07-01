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В Україні вперше цьогоріч впав попит на нові легкові авто: що обирали українці

Понеділок, 1 липня 2024, 15:51 - Артур Крижний

Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Так, вперше у цьому році попит на нові авто продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні. Відносно травня 2024 р. споживча активність на авторинку зменшилась на 7%.

  • Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota – 853 од.
  • Вперше друге місце належить BMW – 545 од.
  • Третій результат у Renault – 487 шт.

Також в ТОП-5 червня потрапили Skoda (278 шт.) та Volkswagen (269 шт.).

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Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, у заліку якого 447 реєстрацій.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо:

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За 4 місяці з початку року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів (5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних).

Економічна правда.

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