В Британии свернут государственные проекты, чтобы закрыть дыру в бюджете

Канцлер объявила о немедленных сокращениях на миллиарды долларов, направленных на ликвидацию пробелов в государственных финансах.

Об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Рэйчел Ривз объявила о ряде мер для укрепления государственных финансов Великобритании, обвинив предыдущее консервативное правительство в создании черной дыры в 22 млрд фунтов стерлингов (28,3 млрд долл), и дала понять, что может повысить налоги в бюджете в конце октября, чтобы помочь сбалансировать финансовые книги.

Новый канцлер казначейства Великобритании, который находится в должности чуть более трех недель, заявил, что прекратит зимние выплаты на топливо для состоятельных пенсионеров, отменит запланированные реформы системы социальной защиты взрослых и откажется от некоторых транспортных проектов, настаивая на их проведении: "Если мы не можем себе этого позволить, мы не можем этого делать".

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В своей речи в парламенте Ривз заявила, что после вступления в должность она обнаружила ряд проблем с государственными расходами, которые остались "непрофинансированными и нераскрытыми" последней консервативной администрацией во главе с бывшим премьер-министром Риши Сунаком и бывшим канцлером Джереми Хантом.

По ее словам, среди них – переплата 6,4 млрд фунтов стерлингов в этом году на систему убежища и еще 1,6 млрд фунтов стерлингов на непрофинансированные транспортные расходы.

Ривз также заявила, что выполнит независимые рекомендации по повышению заработной платы работникам государственного сектора на сумму 9 млрд фунтов стерлингов.

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Давление на расходы на оборону, зарплаты в государственном секторе и социальное обеспечение может вырасти еще больше, пишут они, а это означает, что "дальнейшее повышение налогов выглядит неизбежным".

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