Вторник должен пройти без отключений света - ДТЭК

Во вторник 30 июля применение графиков отключения света не запланированы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"30 июля: ограничения света не запланированы. Согласно информации от Укрэнерго вторник должен пройти без отключений электричества", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.

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Причина - снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет