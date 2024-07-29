Экс-директора управления "Киевводоканала" будут судить за миллионные переплаты за трубы

Прокуроры направили в суд исковой акт в отношении экс-директора управления капстроительства ЧАО "АК „Киевводоканал" по факту служебной халатности при проведении строительных работ по реконструкции водопроводных сетей в Оболонском районе г. Киева.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Досудебное расследование установило, что в 2021 году между ЧАО "Киевводоканал" и подрядной организацией заключены договоры на строительные работы по реконструкции водопроводных сетей.

Как выяснилось, подрядчик необоснованно завысил стоимость материалов и работ.

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В пресс-службе прокуратуры отметили, что, обвиняемый, который занимал должность директора управления капитального строительства ЧАО "АК „Киевводоканал", не проверил цены строительных материалов на объем и рынок выполненных работ и подписал акт приема-передачи выполненных работ, в которые были внесены завышенные сведения о стоимости выполненных строительных работ и закупленных материалов.

По результатам проведенных товароведческих экспертиз установлено нанесение ущерба бюджету на более 3,3 млн гривен.

Напомним:

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Экономическая правда