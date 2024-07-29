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Экс-директора управления "Киевводоканала" будут судить за миллионные переплаты за трубы

Понедельник, 29 июля 2024, 15:54 - Виктор Волокита

Прокуроры направили в суд исковой акт в отношении экс-директора управления капстроительства ЧАО "АК „Киевводоканал" по факту служебной халатности при проведении строительных работ по реконструкции водопроводных сетей в Оболонском районе г. Киева. 

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. 

Досудебное расследование установило, что в 2021 году между ЧАО "Киевводоканал" и подрядной организацией заключены договоры на строительные работы по реконструкции водопроводных сетей. 

Как выяснилось, подрядчик необоснованно завысил стоимость материалов и работ.

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В пресс-службе прокуратуры отметили, что, обвиняемый, который занимал должность директора управления капитального строительства ЧАО "АК „Киевводоканал", не проверил цены строительных материалов на объем и рынок выполненных работ и подписал акт приема-передачи выполненных работ, в которые были внесены завышенные сведения о стоимости выполненных строительных работ и закупленных материалов.

По результатам проведенных товароведческих экспертиз установлено нанесение ущерба бюджету на более 3,3 млн гривен.

Напомним:

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САП и НАБУ подозревают экс-чиновников в нанесении "Центрэнерго" миллионных убытков. Речь идет об экс-заместителе министра энергетики Максиме Немчинове, экс-директоре ГП "Укруголь" Михаиле Волошине и экс-нардепе Владимире Вечерко.

Экономическая правда

Киевводоканал ремонт прокуратура
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