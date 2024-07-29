Apple откладывает внедрение ИИ-функций в новой операционной системе - Bloomberg

Новые функции искусственного интеллекта от Apple не будут присутствовать в начальном релизе будущих обновлений программного обеспечения iPhone и iPad.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Производитель iPhone планирует начать развертывание Apple Intelligence для клиентов в рамках обновлений программного обеспечения, которые выйдут до октября. Это означает, что функции ИИ появятся через несколько недель после первых релизов iOS 18 и iPadOS 18, запланированных на сентябрь", - пишет агентство.

В то же время производитель iPhone планирует сделать Apple Intelligence доступной для разработчиков программного обеспечения для раннего тестирования уже на этой неделе через бета-версии iOS 18.1 и iPadOS 18.1

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Стратегия нетипична для Apple, поскольку компания обычно не выпускает предварительных версий последующих обновлений до того момента, когда начальная версия нового поколения ПО будет выпущена публично.

План выпуска Apple Intelligence предусматривает то, что первые модели iPhone 16, отправленные потребителям в этом году, будут лишены новых функций ИИ и потребуют обновления программного обеспечения через несколько недель.

Компания планирует развернуть полный набор функций Apple Intelligence через несколько обновлений iOS 18 до конца 2024 года и в первой половине 2025 года.

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Экономическая правда.