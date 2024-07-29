"Укрзализныце" не удается вернуть месторождение гранита

Перловское (Адабашское) месторождение гранита остается под контролем ООО "Управление механизации и транспорта Трансбуд" (УМТАТ ТБ), которое купило спецразрешение с аукциона Госгеонедр в 2023 году.

Об этом сообщает NADRA.INFO со ссылкой на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС).

ПАХС отказался удовлетворить апелляционную жалобу и иск АО "Укрзализныця" (УЗ), оставив в силе решение Хозяйственного суда города Киева от 19.10.2023. Постановление хоть и может быть обжаловано, однако вступило в законную силу со дня принятия.

Суд не установил наличие процедурных нарушений при проведении аукциона и заключении договора с победителем аукциона.

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Как сообщалось, Перловское (Адабашское) месторождение гранитов ранее контролировало АО "Укрзализныця" (предоставленное в 2007 г. спецразрешение имело срок действия до 2016 г.).

В УЗ неоднократно пытались внести изменения и продлить действие разрешения, но тщетно.

В июле 2022 г. компания УМТАТ ТБ попросила Государственную службу геологии и недр Украины выставить месторождение на аукцион.

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С третьей попытки, 07.02.2023 Госгеонедра разыграли специальное разрешение на Перловское (Адабашское) месторождение. Поскольку аукцион был вторым повторным, стартовал с цены 3,7 млн грн (это на 50% дешевле, чем лот предлагался на первых торгах). Победитель предложил 3,84 млн грн.

Через неделю после аукциона в Укрзализныце заявили, что торги были незаконными. "Указанный карьер принадлежит АО "Укрзализныця", как и земельный участок, на котором он находится", - сообщили в государственной компании. И пообещали принять все возможные законные меры для обеспечения защиты интересов стратегически важного для государства предприятия, а также передать в правоохранительные органы факты нарушения действующего законодательства при организации аукциона.

Впрочем УМТАТ ТВ беспрепятственно выкупил выигранный лот и в марте 2023 г. получил спецразрешение на добычу гранитов (сроком действия до марта 2043 г.).

По данным издания, по состоянию на март 2024 г. к пользованию недрами частная компания не приступила.

ООО "Управление механизации и транспорта Трансбуд" контролируют Евгений Колопенюк, Игорь Крохмаль, Сергей Тараненко.

Напомним:

Повторные аукционы по продаже четырех спецразрешений на пользование недрами, запланированные на вторник 23 июля, не состоялись.

Экономическая правда