Повторні торги з продажу 4-х спецдозволів не відбулися: їх виставлять ще на 25% дешевше

Повторні аукціони з продажу чотирьох спецдозволів на користування надрами, заплановані на вівторок 23 липня, не відбулися.

Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на дані майданчика UBIZ.ua.

Видання нагадало, що під час аукціонного дня 04.07.2024 Державна служба геології та надр України розіграла 8 спецдозволів. 4 лоти залишилися не проданими, їх виставили на повторні торги зі стартовою ціною, зниженою на 25%.

Як і під час першої спроби, у вівторок не знайшлося охочих купити спецдозволи на Ділянку Зелена 3 (бурштин), Східну ділянку Мамринського-I родовища (глина, суглинок), Гальжбіївське родовище (пісок). На аукціон з продажу Подолівської ділянки Подолівського родовища (пісок) знову зареєструвався один учасник – ТОВ "Кроагробуд" Аліни Гавруш.

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На другі повторні аукціони усі спецдозволи виставлять ще на 25% дешевше.

Нагадаємо:

Під час другого повторного аукціону 12.07.2024 ПрАТ "ТНК "Граніт" із промислово-будівельної групи "Ковальська" Олександра і Сергія Пилипенків перемогло в аукціоні Держгеонадр з продажу спеціального дозволу на видобування гранітів у Житомирській обл.

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Економічна правда