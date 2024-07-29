В Чернобыле заказали турецкий автобус за 5,5 млн, отклонив более дешевый украинский

ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (г. Чернобыль) 24 июля по результатам тендера заказало ООО "Спецтехника+" междугородний автобус стоимостью 5,49 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на Прозорро.

В этом году поставят междугородний автобус Ar-Temsa Prestij SX на 29 пассажиров за 5,49 млн грн, или $133 тыс. Он имеет дизельный двигатель Евро-6, системы безопасности, кондиционер и тому подобное.

Фирма принесла справку о локализации, что производителем автобуса на 25% является ООО "Авто-Регион". Еще 75% приходится на фирму "Temsa Skoda Sabanci Ulasim A.S." (Турция).

Реклама:

"Полгода назад, в декабре 2023 года ПАО "Укрнафта" заказывало "Авто-Региону" автобусы Ar Temsa Prestij SX по 4,73 млн грн, или $126 тыс. Это немного дешевле в долларах. Также ГУР заказывал автобус Temsa Prestij SX за 4,95 млн грн, или $133 тыс. Это так же, как сейчас", - написало издание.

Оно выше, что анонимная фирма заявила, что техническим требованиям соответствует только автобус Temsa Prestij SX.

По ее словам, ни один украинский автобус не соответствует всем требованиям, поэтому любое предложение с ним будет отклонено. Фирма просила изменить ряд требований в частности относительно габаритов автобуса, экологического класса двигателя, объема двигателя и тому подобное.

Реклама:

Заказчик ответил, что самый оптимальный для выполнения задач предприятия является автобус Ar-Temsa Prestij SX. При этом он изменил некоторые требования, а остальные оставил. Аноним снова пожаловался, что требованиям все равно соответствует только Temsa. Заказчик ответил, что ему нужен товар именно с такими характеристиками.

Ожидаемая сумма составляла 5,50 млн грн. ЧАО "Исузу-Атаман Украина" предлагало автобус Ataman A09216 класса II производства АО "Черкасский автобус" на четверть дешевле - за 4,25 млн грн.

Однако его отклонили за несоответствие именно тем техническим требованиям, на которые ранее жаловался аноним. Затем заказчик выбрал победителем "Спецтехника+" с ценой 5,49 млн грн.

Обязанности генерального директора чернобыльского ГСП "ЦППРВ" временно исполняет Игорь Рыбаченко.

Основателем харьковской "Спецтехника+" является Олег Стецов, а директором - Станислав Стецов.

Напомним:

На тендер по восстановлению разрушенного российскими ракетами корпуса больницы "Охматдет" 25 июля подали предложения 14 компаний. Самое дешевое - 42 млн грн, самое дорогое 625 млн грн.

Экономическая правда