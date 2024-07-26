На тендер по ремонту "Охматдиту" подались 14 фірм: найдорожча пропозиція - 625 мільйонів 

На тендер по відбудові зруйнованого російськими ракетами корпусу лікарні "Охматдит" 25 липня подали пропозиції 14 компаній. Найдешевша – 42 млн грн, найдорожча 625 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на тендерний майданчик "Smarttender".

Після отримання пропозицій мають відбутись додаткові перемовини з учасниками для остаточного відбору переможця.

Тендер проводить "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство". Це не державна установа, яка оперує грошима благодійників. Відтак тендер проводиться не в державній системі "Прозорро", а на комерційному майданчику. І по відмінних від державних правилах. У цьому випадку переможець визначатиметься не по ціні пропозиції, а по сумі балів по різних критеріях оцінки.

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Як пише видання, у тендеру не було очікуваної вартості. Учасники подавали свої пропозиції, виходячи з власної оцінки того, скільки має коштувати виконання робіт по 21 позиції разом із проектуванням (наприклад, заміна вікон з алюмінієвого профілю, заміна пошкодженого лінолеуму, тощо).

"Але вже очевидно, що не всі учасники правильно заповнили свою пропозицію. Наприклад, фірма "Глассо" вказала вартість лише п’яти перших позицій, відтак її пропозиція й коштує 42 млн грн – втричі дешевше від наступної за ціною фірми", - зазначили "Наші гроші".

Окрім повної, реалістичної та конкурентної цінової пропозиції, учасники мали подати підтвердження наявності персоналу, матеріально-технічної бази, досвіду аналогічних робіт (складні фасадні роботи в центральній частині великого міста). Кожному з цих критеріїв надається певна кількість балів, які входять в остаточну оцінку пропозиції разом з оцінкою презентації, що проводиться на онлайн-зустрічі. Максимальна оцінка – 100 балів.

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Для участі у фінальному відборі треба набрати щонайменше 70 балів.

На тендер подала пропозицію фірма "Ріола-модуль", яка будувала цей корпус і яка після удару ракетою вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих "чистих приміщень" (там, де необхідна стерильність, наприклад, операційні). Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Про це фірма повідомила в листі, який завантажила у складі своєї пропозиції.

На тендерному майданчику не оприлюднено даних про терміни онлайн перемовин замовника з учасниками. Планується, що підрядник зрештою має виконати ремонт внутрішніх приміщень і заміну вікон за 45 днів, а фасадні роботи завершити за 5 місяців.

Нагадаємо:

Напередодні благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" оголосив тендер на ремонт фасаду та внутрішнього опорядження лікарні, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Економічна правда