Все разделы
Укр / Рус

Выставили на продажу один из крупнейших ТЦ Днепра

Понедельник, 29 июля 2024, 12:35 - Виктор Волокита
 
Фото: ТРЦ "Приозерний"/Facebook

ПриватБанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) ТЦ "Приозерный" в Днепре - одного из крупнейших в городе торговых центров.

Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Как говорится в сообщении, ТЦ является третьим по площади торговым центром в Днепре (более 32 тыс кв м) и имеет шесть наземных этажей, а также подземный этаж, где находится паркинг и может быть обустроено укрытие.

 "ПриватБанк успешно отстоял в судах право собственности на ТЦ "Приозерный", который был передан на баланс банка в качестве обеспечения по кредитам еще до национализации банка", - говорит Елена Евтушенко, руководитель направления управления недвижимостью ПриватБанка.

Реклама:

В пресс-службе рассказали, что начальная цена продажи лота составляет 430 млн грн с НДС. Дата проведения электронных торгов 28 августа 2024 года, гарантийный взнос для участия: 5% от начальной цены продажи имущества (21,5 грн), который будет зачислен в цену продажи.

"Дополнительно к цене лота победитель электронных торгов обязан приобрести основные средства на сумму 2,2 млн. грн с НДС", - добавили в пресс-службе. 

Напомним:

Реклама:

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отклонил кассационную жалобу ООО "Миссия-1", которую связывают с бывшими владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, и оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми была подтверждена законность приобретения права собственности госбанка на торговый центр "Приозерный".

В 2016 году ПриватБанк в счет погашения кредитной задолженности приобрел право собственности на торговый центр. На момент приобретения банком права собственности на ТЦ его стоимость составляла более 778 млн грн.

Экономическая правда

Приватбанк авиация торги
Реклама:
Материалы по теме
В первом полугодии ПриватБанк увеличил прибыль 24 июля 2024, 19:25
Наблюдательный совет ПриватБанка назначил нового заместителя председателя правления  15 июля 2024, 10:39
ПриватБанк предоставляет 120 миллионов на газогенераторные установки  11 июля 2024, 12:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте