Выставили на продажу один из крупнейших ТЦ Днепра

Фото: ТРЦ "Приозерний"/Facebook

ПриватБанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) ТЦ "Приозерный" в Днепре - одного из крупнейших в городе торговых центров.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как говорится в сообщении, ТЦ является третьим по площади торговым центром в Днепре (более 32 тыс кв м) и имеет шесть наземных этажей, а также подземный этаж, где находится паркинг и может быть обустроено укрытие.

"ПриватБанк успешно отстоял в судах право собственности на ТЦ "Приозерный", который был передан на баланс банка в качестве обеспечения по кредитам еще до национализации банка", - говорит Елена Евтушенко, руководитель направления управления недвижимостью ПриватБанка.

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В пресс-службе рассказали, что начальная цена продажи лота составляет 430 млн грн с НДС. Дата проведения электронных торгов 28 августа 2024 года, гарантийный взнос для участия: 5% от начальной цены продажи имущества (21,5 грн), который будет зачислен в цену продажи.

"Дополнительно к цене лота победитель электронных торгов обязан приобрести основные средства на сумму 2,2 млн. грн с НДС", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отклонил кассационную жалобу ООО "Миссия-1", которую связывают с бывшими владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, и оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми была подтверждена законность приобретения права собственности госбанка на торговый центр "Приозерный".

В 2016 году ПриватБанк в счет погашения кредитной задолженности приобрел право собственности на торговый центр. На момент приобретения банком права собственности на ТЦ его стоимость составляла более 778 млн грн.

Экономическая правда