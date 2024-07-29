Компания Ахметова первая в рейтинге перерабатывающей промышленности: кто еще в списке

Лидеры перерабатывающей промышленности Украины в 2023 году увеличили доход на 23%.

Об этом сообщает индекс Опендатаботу.

Отмечается, что компании-лидеры перерабатывающей промышленности в 2023 году увеличили доход на 23%. Более трети в этой сфере заработали компании из группы СКМ Рината Ахметова, а наибольшую чистую прибыль получил Roshen Алексея Порошенко.

В целом десятка лидеров в прошлом году получила 317,53 млрд дохода, 115,34 млрд из них приходится на три компании из группы СКМ.

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Возглавляет десятку Запорожсталь, которая увеличила свой доход на 20% - до 56,4 млрд. Несмотря на это, второй год подряд компания терпит убытки в размере 4 млрд.

На втором месте тоже компания Ахметова - Камет-сталь. Ее доход вырос на 14% и составил 43,07 млрд. Однако это не помогло бизнесу выйти в плюс: убытки Камет-стали выросли в 1,4 раза и достигли 950 млн.

Еще одна компания Ахметова заняла девятое место в рейтинге - это Запорожкокс с доходом 15,87 млрд. При этом это единственный бизнес группы СКМ в индексе, вышедший в плюс с чистой прибылью в 397 млн.

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Тройку лидеров закрыл АрселорМиттал (бывшая Криворожсталь, корпорация Mittal Steel). Доход предприятия упал на 5% за год - до 41,84 млрд. Однако компания смогла в четыре раза уменьшить свои убытки - до 12 млрд.

Наибольший прирост чистой прибыли в индексе перерабатывающей промышленности показала Coca-Cola. Чистая прибыль компании выросла аж в 37 раз за год - до 1,64 млрд.

Увеличить прибыль в 1,4 раза также смог Roshen. Компания заработала 5,64 млрд - это самая большая прибыль среди десятки лидеров.

В десятку попали также две компании группы МХП Юрия Косюка с совокупным доходом 61,57 млрд, или 19% от дохода всего рейтинга.

Напомним:

В 2023 году компании-лидеры добывающей промышленности получили более 365 млрд грн дохода. Их совокупный доход вырос на 13% по сравнению с первым годом полномасштабной войны.