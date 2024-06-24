Лідери добувної промисловості минулоріч збільшили сукупний дохід на 13%

У 2023 році компанії-лідери добувної промисловості отримали понад 365 млрд грн доходу. Їх сукупний дохід зріс на 13% порівняно з першим роком повномасштабної війни.

Про це свідчать дані Індексу Опендатабот.

Більше половини сукупного доходу топу припадає на 2 державні компанії. Ще 6 компаній належать групі СКМ Ріната Ахметова.

Сукупний дохід за 2023 рік на 11% перевищив дохід до початку повномасштабного вторгнення.

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Лідує у цьогорічному індексі державна "Укрнафта", яка збільшила дохід у 2,3 рази за 2023 рік — до 95,17 млрд грн. Це 26% від сукупного доходу усього топ-10 добувної промисловості. До того ж, "Укрнафта" також отримала найбільший прибуток серед усіх компаній топ-10: 25,74 млрд грн.

Минулорічний лідер, компанія "Укргазвидобування", перемістилася на друге місце. Незважаючи на те, що компанії вдалось збільшити дохід на 9%, її чистий прибуток зменшився у 19 разів до 3,14 млрд грн у 2023 році. Основною діяльністю "Укргазвидобування" є видобуток природного газу.

Загалом ці дві державні компанії заробили половину від усього доходу лідерів добувної промисловості: 189 млрд грн.

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Опендатабот

Ще 41% доходів лідерів розділили між собою шість компаній групи СКМ Ріната Ахметова: 149,67 млрд грн. П’ять з них отримали чистий прибуток на суму 32,35 млрд грн. Лише Центральний ГЗК зазнав збитків у розмірі 1,33 млрд грн.

"Серед компаній групи СКМ, що збільшили свій дохід у 2023 році, варто виділити Північний ГЗК (+44%), Збагачувальну фабрику Свято-Варваринську (+32%) та ШУ Покровське (+14%). Водночас, доходи Нафтогазвидобування та Центрального ГЗК зменшилися на 35% і 31% відповідно, а ДТЕК Павлоградвугілля – на 6%", – пише Опендатабот.

До Індексу також увійшли дві компанії FERREXPO AG, пов’язані з Костянтином Жеваго. Їх сукупний дохід за 2023 рік зменшився майже на третину порівняно з 2022 роком: Полтавський ГЗК – на 33%, Єристівський ГЗК – на 32%. Однак ці дві компанії зуміли отримати сукупний прибуток у розмірі 970,7 млн грн.

Загалом девять з десяти компаній, що потрапили до Індексу, змогли отримати прибутки минулоріч — 62,11 млрд грн. До порівняння, у 2022 році прибутковими виявилось лише 6 компаній з десяти.

До цьогорічного Індексу не потрапили Інгулецький ГЗК, дохід якого зменшився на 32%, та Укрнафтобуріння (-38%), яке раніше входило до групи компаній Ігоря Коломойського та перейшло у власність держави за рішенням суду. Наразі Укрнафтобуріння перебуває під управлінням "Укрнафти".

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Нагадаємо:

На початку лютого "Укргазвидобування" досягло найбільшого добового видобутку за понад 5 років. За підсумками 8 лютого компанія отримала 38,54 млн куб. м товарного газу.