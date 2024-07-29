Паспорта РФ нашли у владельцев сети, которая предоставляет украинцам  "быстрые" деньги

Украинцы оформляли микрокредиты в сети фирм, владельцы которой имеют российские паспорта.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Отмечается, что "Схемы" исследовали одну из сетей микрокредитных организаций, которая работает по всей Украине. И выяснили, что ее владельцами являются супруги граждан из РФ, а их сын - депутат от "Единой России" в оккупированном Крыму, который поддерживает вторжение России в Украину. Это, кроме угрозы национальной безопасности, нарушает прямой запрет НБУ.

В сообщении добавляют, что данные о тысячах должников могут попасть в руки российских спецслужб. Из новостей все чаще можно услышать о поджогах авто военнослужащих ВСУ. И нередко клиенты таких микрозаймовых организаций, имея долги, соглашаются на это за относительно небольшие суммы.

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"Именно вот эта категория она и будет уязвимой, потому что их проблемы - это очень мало денег. Но с точки зрения оперативного бюджета ФСБ - это вообще копейки", – говорит военнослужащий Тарас Котов.

По стечению обстоятельств, за год до поджога своего авто Котов исследовал тему микрокредитов, из-за которых украинцы нередко становятся должниками, а уже в этом статусе - легкой добычей как для местных мошенников, так и российских вербовщиков.

Сообщается, что "Схемы" обратили внимание на одну из украинских сетей микрокредитных организаций.

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В нее входят несколько компаний. В частности, "Просто Позика" - фирма, основанная в 2014-м году, с более чем 30 филиалами по всей Украине - от Волыни до Днепропетровской области. И с миллионными доходами.

На сайте компании указано, что процентная ставка "Просто Займа" может достигать до полутора миллионов процентов (1 597 820,85%) годовых, в зависимости от суммы кредита и срока его погашения.

В официальных реестрах владельцами компании указаны двое граждан Украины. Основной - Андрей Манучаров, у него 90% фирмы, и Евгений Слюсар - ему принадлежит 10%.

В аудиторском отчете "Просто Займы", направленном в НБУ, компания открестилась от всего, связанного с РФ. Например, что они не имеют клиентов из России и Беларуси и вообще не ведут "никаких коммуникаций с резидентами РФ".

"Схемы" же выяснили, что основной владелец кредитной фирмы - Андрей Манучаров - является гражданином Российской Федерации с 2014 года. Манучаров успел поработать в Украине на государственной службе - возглавлял государственное объединение "Укрморпорт", имея в подчинении 19 морских портов.

После получения российского паспорта Манучаров получил и работу в государственных органах России. В уже знакомой ему отрасли: его представляют советником генерального директора "Росморпорта" - федерального предприятия РФ, которое оперирует всеми морскими портами страны-агрессора.

Манучаров начинает одновременно жить в России и оккупированном Крыму, где занимается вопросами "Росморпорта", и наведывается в Киев, где развивает микрокредитный бизнес.

Он также служил в Севастополе, еще в 1992-м. В интервью Манучаров говорит, что был командиром подводной лодки "с ядерным оружием на борту".

Его сын - Иван Манучаров - депутат подконтрольного России парламента оккупированного Крыма от партии "Единая Россия". Возглавляет комитет по вопросам информационной политики, технологий и связи.

Жена Андрея Манучарова Наталья также получила гражданство Российской Федерации в 2014-м году. А позже зарегистрировала микрокредитную организацию под названием "Тайм Кредит", которая насчитывает не менее 11 представительств по всей Украине.

Сообщается, что на запрос "Схем" в Нацбанке сообщили, что "Просто Позика" и "Тайм Кредит" не обращались к ним о назначении доверенного лица, чтобы заменить руководителей из РФ. И это неудивительно, ведь для НБУ в официальных документах супруги Манучаровы - граждане Украины.

Весной 2024 года Национальный банк продлил лицензии для осуществления деятельности компаниям "Просто Позика" и "Тайм Кредит". Срок действия - неограниченный.

На запрос "Схем" НБУ ответил, что пока не располагает информацией, которая могла бы свидетельствовать о наличии у Манучарова Андрея Ивановича и Манучаровой Натальи Эдуардовны гражданства Российской Федерации. В то же время, учитывая информацию, приведенную в журналистском запросе, Национальный банк направит запросы в Службу безопасности Украины и органы разведывательного сообщества с целью получения дополнительной информации.

Напомним:

Народные депутаты инициировали законопроект, существенно ограничивающий ставки по займам, которые выдают микрофинансовые организации.