Депутати пропонують зменшити вп'ятеро ставки за мікрокредитами: зареєстровано законопроєкт

Народні депутати ініціювали законопроєкт, що суттєво обмежує ставки за позиками, які видають мікрофінансові організації.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ініціювали з колегами законопроєкт щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка – понад 1000% річних", - зазначив Гетманцев.

За його словами, депутати пропонують зменшити ставки за мікрокредитами вп'ятеро - з 5% до 1% на день.

Зокрема, законопроєктом передбачається:

обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;

заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Нагадуємо:

Раніше про необхідність більш жорсткого регулювання цього бізнесу заявляв голова НБУ. Аргументи – захист прав споживачів і надто "драконівські" відсотки.

Загалом, щоб зрозуміти, наскільки дорогі мікрокредити, слід знати їхню реальну ставку. Середня — 559% річних. Але були випадки за подібними кредитами, коли ставка сягала у 1095%.

А якщо обрахувати за формулою НБУ, яка враховує дисконтування всіх майбутніх платежів на річній основі, середня річна ставка по мікрокредитах іноді становила 54000%.

У 2022 році, з моменту розгортання повномасштабної війни, в Україні зменшились як кількість позик, так і їх суми. Зокрема, у другому кварталі минулого року кількість виданих мікрокредитів зменшилась у понад 12 разів, у порівнянні з аналогічним кварталом 2021 року.

Проте після спаду у 2022 році, на початку 2023 року українці почали активно брати кредити в мікрофінансових організаціях та обростати боргами.

Так, за три місяці поточного року мікрокредитування в Україні зросло на 39%.

Середня сума мікрокредитів також почала зростати. У першому кварталі поточного року середня сума угоди майже відповідала періоду напередодні великого вторгнення: 4912 грн проти 5079 грн у першому кварталі 2022 року.

Одночасно почалося й зростання боргів за мікрокредитами. У першому кварталі 2023 року заборгованість українців зросла на 663 млн грн та склала 8,7 млрд грн. Для порівняння протягом 2022 року заборгованості за мікрокредитами скоротилися на 5 млрд грн.