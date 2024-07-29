В Украине спрос на пикапы вырос в три раза: что выбирают
Понедельник, 29 июля 2024, 09:15 -
В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили 1372 новых пикапа.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Как говорится в сообщении, это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Львиную долю (95%) этих авто приобрели юридические лица", - отмечается в сообщении.
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По данным "Укравтопрома", самым популярным пикапом в І полугодии был PEUGEOT Landtrek.
В лидерскую пятерку новых пикапов попали:
- PEUGEOT Landtrek - 397 ед;
- MITSUBISHI L200 - 361 ед;
- TOYOTA Hilux - 341 ед;
- FORD Ranger - 79 ед;
- ISUZU D-Max - 61 ед.
Напомним:
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С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто. Это на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Экономическая правда
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