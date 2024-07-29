В Украине спрос на пикапы вырос в три раза: что выбирают 

PEUGEOT Landtrek

В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили 1372 новых пикапа.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как говорится в сообщении, это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Львиную долю (95%) этих авто приобрели юридические лица", - отмечается в сообщении.

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По данным "Укравтопрома", самым популярным пикапом в І полугодии был PEUGEOT Landtrek.

В лидерскую пятерку новых пикапов попали:

PEUGEOT Landtrek - 397 ед; MITSUBISHI L200 - 361 ед; TOYOTA Hilux - 341 ед; FORD Ranger - 79 ед; ISUZU D-Max - 61 ед.

Напомним:

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С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто. Это на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда