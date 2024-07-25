За пів року попит на нові легковики зріс на 20%: що обирали українці
Четвер, 25 липня 2024, 09:56 -
З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Як йдеться в повідомленні, це на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року
"Бестселером першого півріччя став компактний кросовер RENAULT Duster", - зазначили в Укравтопром.
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До ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли:
- RENAULT Duster - 3324 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 2276 од.;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 од.;
- MAZDA CX5 - 876 од.;
- KIA Sportage - 843 од.;
- HYUNDAI Tucson - 653 од.;
- TOYOTA Camry - 601 од.;
- SUZUKI SX4 - 580 од.;
- SKODA Kodiaq - 552 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 552 од.
Нагадаємо:
Впродовж першого півріччя українці придбали близько 7,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився у півтора раза.
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Економічна правда
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