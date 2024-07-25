Всі розділи
Укр / Рус

За пів року попит на нові легковики зріс на 20%: що обирали українці

Четвер, 25 липня 2024, 09:56 - Віктор Волокіта

З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром. 

Як йдеться в повідомленні, це на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року

"Бестселером першого півріччя став компактний кросовер RENAULT Duster", - зазначили в Укравтопром.

Реклама:

До ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли:

  1. RENAULT Duster - 3324 од.;
  2. TOYOTA RAV-4 - 2276 од.;
  3. VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 од.;
  4. MAZDA CX5 - 876 од.;
  5. KIA Sportage - 843 од.;
  6. HYUNDAI Tucson - 653 од.;
  7. TOYOTA Camry - 601 од.;
  8. SUZUKI SX4 - 580 од.;
  9. SKODA Kodiaq - 552 од.;
  10. VOLKSWAGEN Touareg - 552 од.

Нагадаємо:

Впродовж першого півріччя українці придбали близько 7,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився у півтора раза.

Реклама:

Економічна правда

авто Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Як обрати "автоцивілку" та від чого залежить вартість поліса 23 липня 2024, 13:30
Новини 22 липня: реструктуризація зовнішнього боргу, пусті автосалони  22 липня 2024, 21:00
"Дія" вказуватиме причину відмовлення перереєстрації авто 22 липня 2024, 19:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті