За пів року попит на нові легковики зріс на 20%: що обирали українці

З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як йдеться в повідомленні, це на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року

"Бестселером першого півріччя став компактний кросовер RENAULT Duster", - зазначили в Укравтопром.

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До ТОП-10 моделей нових легковиків увійшли:

RENAULT Duster - 3324 од.; TOYOTA RAV-4 - 2276 од.; VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 од.; MAZDA CX5 - 876 од.; KIA Sportage - 843 од.; HYUNDAI Tucson - 653 од.; TOYOTA Camry - 601 од.; SUZUKI SX4 - 580 од.; SKODA Kodiaq - 552 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 552 од.

Нагадаємо:

Впродовж першого півріччя українці придбали близько 7,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився у півтора раза.

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Економічна правда