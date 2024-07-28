В понедельник графики отключений электроэнергии будут применять с 16:00 до 23:00
По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 29 июля планируют применять с 16:00 до 23:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Как сообщают в пресс-службе, в понедельник 29 июля вечером, с 16:00 до 23:00 планируют применять одну очередь отключений. В другие часы ограничений не предусматривают
Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.Реклама:
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.
Об изменениях в графиках будут сообщать отдельно.
Напомним:
По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в воскресенье 27 июля применяли с 18:00 до 22:00.
Экономическая правда