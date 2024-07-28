В понедельник графики отключений электроэнергии будут применять с 16:00 до 23:00

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 29 июля планируют применять с 16:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как сообщают в пресс-службе, в понедельник 29 июля вечером, с 16:00 до 23:00 планируют применять одну очередь отключений. В другие часы ограничений не предусматривают

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Реклама: Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Об изменениях в графиках будут сообщать отдельно.

Напомним:

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По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в воскресенье 27 июля применяли с 18:00 до 22:00.

Экономическая правда