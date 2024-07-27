У неділю 28 липня графіки відключень електроенергії застосовуватимуть тільки ввечері

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у неділю 27 липня планують застосовувати з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У неділю 28 липня ввечері, з 18:00 до 22:00 застосовуватимуть одну чергу погодинних відключень. У інші години обмежень не передбачають.

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.