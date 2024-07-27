Всі розділи
Укр / Рус

У неділю 28 липня графіки відключень електроенергії застосовуватимуть тільки ввечері

Субота, 27 липня 2024, 18:00 - Володимир Тунік-Фриз

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у неділю 27 липня планують застосовувати з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У неділю 28 липня ввечері, з 18:00 до 22:00 застосовуватимуть одну чергу погодинних відключень. У інші години обмежень не передбачають.

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Реклама:

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.

Нагадаємо:

Реклама:

З 26 на 27 липня у Донецькій області в результаті російського обстрілу на території однієї з шахт виникла пожежа. На момент аварії всередині шахти працювали 86 працівників.

Економічна правда

електроенергія енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
Зеленський підписав закони про пільгове ввезення в Україну енергобладнання 27 липня 2024, 09:10
Новини 26 липня: суперечки про підвищення ПДВ, спустошений Резервний фонд держбюджету  26 липня 2024, 21:00
Керівник "Укренерго" прокоментував рішення суду щодо перевірки його на корупцію 26 липня 2024, 18:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті