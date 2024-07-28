Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
За сутки с 27 на 28 июля россияне обстреляли шахту в Донецкой области. На момент обстрела в ней находилось 27 работников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
По сообщению Министерства энергетики, в Донецкой области враг совершил обстрел территории одной из шахт, в которой на тот момент находилось 27 работников. Шахта не была обесточена, пожара не возникло.
Кроме этого, в Винницкой области из-за технологических нарушений выключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции и присоединенных к ней бытовых потребителей. Всех потребителей запитали.
В Закарпатской области кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия. Потребители не обесточивались.
Напомним:
По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в воскресенье 27 июля планируют применять с 18:00 до 22:00.
Экономическая правда