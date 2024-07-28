Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области

За сутки с 27 на 28 июля россияне обстреляли шахту в Донецкой области. На момент обстрела в ней находилось 27 работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По сообщению Министерства энергетики, в Донецкой области враг совершил обстрел территории одной из шахт, в которой на тот момент находилось 27 работников. Шахта не была обесточена, пожара не возникло.

Кроме этого, в Винницкой области из-за технологических нарушений выключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции и присоединенных к ней бытовых потребителей. Всех потребителей запитали.

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В Закарпатской области кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия. Потребители не обесточивались.

Напомним:

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в воскресенье 27 июля планируют применять с 18:00 до 22:00.

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Экономическая правда