В воскресенье 28 июля графики отключений электроэнергии будут применять только вечером

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в воскресенье 27 июля планируют применять с 18:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В воскресенье 28 июля вечером, с 18:00 до 22:00 будут применять одну очередь почасовых отключений. В другие часы ограничений не предусматривают.

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Реклама: Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Об изменениях в графиках будут сообщать отдельно.

Напомним:

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С 26 на 27 июля в Донецкой области в результате российского обстрела на территории одной из шахт возник пожар. На момент аварии внутри шахты работали 86 работников.

Экономическая правда