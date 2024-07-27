На Донеччині через обстріл шахти, де працювали 86 шахтарів, виникала пожежа

З 36 на 27 липня у Донецькій області в результаті російського обстрілу на території однієї з шахт виникла пожежа. На момент аварії всередині шахти працювали 86 працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначають, 84 людини з 86 працівників вивели на поверхню, дві людини, що забезпечують життєдіяльність шахти – залишились всередині. У Міненерго зазначають, що на ранок 27 липня пожежу вдалось ліквідувати

Окрім цього, за добу з 26 на 27 липня росіяни тричі обстрілювали енергообʼєкти у Чернігівській області, внаслідок чого знеструмлювались підстанції та повітряні лінії енергоживлення. У Дніпропетровській області на території однієї з підстанцій через атаку БПЛА пошкоджено обладнання.

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Загалом через бойові дії залишаються знеструмленими 485 населених пунктів.

Нагадаємо:

У суботу 27 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть з 17:00 до 23:00 - лише одна черга відключень.

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Економічна правда