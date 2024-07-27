В Минюсте США отмечают, что TikTok несет серьезную угрозу нацбезопасности страны

Getty Images

Министерство юстиции США обратилось в федеральный апелляционный суд с просьбой поддержать апрельский закон, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok до 19 января.

Об этом сообщает Reuters.

Минюст утверждает, что TikTok представляет серьезную угрозу национальной безопасности из-за доступа к большим объемам персональных данных американцев. В сообщении отмечается, что Китай может тайно манипулировать информацией, которую американцы потребляют через TikTok.

"Серьезная угроза национальной безопасности, которую представляет TikTok, является реальной. TikTok предоставляет китайскому правительству средства для подрыва национальной безопасности США двумя основными способами: сбор данных и скрытое манипулирование контентом", - отметили в Министерстве юстиции США.

Реклама:

Администрация Байдена обратилась в Апелляционный суд округа Колумбия с просьбой отклонить иски TikTok, материнской компании ByteDance и группы создателей TikTok, которые пытаются заблокировать закон, который может запретить приложение.

Читайте также: "Кринж" мирового уровня. Почему TikTok осваивают те, кто с ним боролся

Напомним:

Реклама:

Апелляционный суд США заявил, что 16 сентября он проведет устные дебаты по юридическому обжалованию нового закона, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok, или же ей грозит запрет.

Экономическая правда