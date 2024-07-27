В Донецкой области из-за обстрела шахты, где работали 86 шахтеров, возникал пожар

С 36 на 27 июля в Донецкой области в результате российского обстрела на территории одной из шахт возник пожар. На момент аварии внутри шахты работали 86 работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечают, 84 человека из 86 работников вывели на поверхность, два человека, обеспечивающих жизнедеятельность шахты - остались внутри. В Минэнерго отмечают, что на утро 27 июля пожар удалось ликвидировать

Кроме этого, за сутки с 26 на 27 июля россияне трижды обстреливали энергообъекты в Черниговской области, в результате чего обесточивались подстанции и воздушные линии энергопитания. В Днепропетровской области на территории одной из подстанций из-за атаки БПЛА повреждено оборудование.

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Всего из-за боевых действий остаются обесточенными 485 населенных пунктов.

Напомним:

В субботу 27 июля графики почасовых отключений света будут действовать с 17:00 до 23:00 - только одна очередь отключений.

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Экономическая правда