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НБУ ввів в обіг нову 10-гривневу монету, яка присвячена військовим медикам 

Вівторок, 25 червня 2024, 14:18 - Віктор Волокіта
 

25 червня перед особовим складом Медичних сил Збройних Сил України в одному з військових госпіталів Києва презентували нову обігову монету номіналом 10 грн. 

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. 

Як йдеться в повідомленні, монета має звичайний для 10 гривень аверс та тематичний реверс.

По колу на реверсі розміщені написи: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ і МЕДИЧНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. 

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У центрі рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил Збройних Сил України, в основі якої – "британський" геральдичний щит. 

"Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу", - повідомили в НБУ.

Там також додали, що поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет. 

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"Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики, тираж яких – 20 тисяч штук. Їх продаж розпочнеться з 2 липня 2024 року", - розповіли в НБУ. 

Нагадаємо: 

Національний банк 29 травня 2024 року презентував нову обігову пам’ятну монету "Державна спеціальна служба транспорту" номіналом 10 гривень.

Економічна правда 

НБУ Нацбанк гривня
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