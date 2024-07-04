Зловживання на бронежилетах: до посадовця "Укренерго" застосували запобіжний захід 

ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Національної енергетичної компанії "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів.

Про це повідомляє прресслужба САП.

Згідно з повідомленням, за рішенням суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обовʼязків.

Нагадаємо, 26 червня 2024 року посадовцю "Укренерго" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

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СБУ та НАБУ викрили очільника Департаменту "Укренерго", який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів, коли обіймав посаду.

За даними правоохоронців, для реалізації оборудки посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції.

Крім цього, підрядники ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

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За даними слідства, у цієї фірми посадовець "Укренерго" придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою.

Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як написав редактор "Наших грошей" Юрій Ніколов, "Укренерго" звинувачують у тому, що воно купило вдвічі дорожче ринку бронежилети модульні тактичні В2 4 класу.

"Вдвічі вищою ціною названо ціну 16 500 грн з ПДВ, ось один зі звітів в системі "Прозорро" про ті закупівлі.

Нагадаю, йшов перший місяць вторгнення, тоді вся країна намагалась вдягнути-взути бійців хоч у щось. До держкомпаній звертались всі хто міг. До "Укренерго" звернулись і Нацгвардія, і ТЦК, і інші люди з проханням: "У вас є ж гроші, купіть". Звісно енергетики купували і віддавали. Причому купували по правилам – у березні зібрали дані про можливість різних фірм поставити сотні бронежилетів за тиждень, а не через рік після замовлення. І уклались з найдешевшими, хто міг поставити тут і зараз", - написав журналіст.

За його інформацією, тоді Міноборони купувало бронежилети взагалі дорожче 30 тисяч гривень. "А "Укренерно" пришили справу за 16 500. Вдвічі дорожче ринку. Ну вийди на базар у березні 2022 року і купи по 8 тисяч. Чи зараз, коли вже паніка вщухла, знайди В2 4 класу захисту по 8 тисяч", - написав Ніколов.

Економічна правда