Самый сложный период лета в энергетике уже позади - "Укрэнерго"

Самый сложный период лето в украинской энергосистеме уже позади, ситуация улучшилась.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет пресс-служба компании.

"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась", - заявил Кудрицкий.

Это связано с тем, что спала аномальная жара, и, следовательно, - уменьшилось потребление электроэнергии.

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Также помогло смягчить дефициты завершение ремонтов определенной части энергообъектов, которые добавляют мощности энергосистеме и сокращают дефицит.

"Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди - мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые - немного больше. А в некоторые - мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления", - добавил Кудрицкий.

Глава энергокомпании пояснил, что если не будет новых масштабных повреждений электростанций, то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению.

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Напомним:

Общая ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, но ремонты ее объектов продолжаются - Шмыгаль.

Экономическая правда.