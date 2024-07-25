Загальна ситуація в енергосистемі покращилася - Шмигаль

Загальна ситуація в енергосистемі України покращилася, але ремонти її об'єктів тривають.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як ми й обіцяли, загальна ситуація в енергосистемі зараз покращилася. Ремонти тривають. Відновлення триває. Програми підтримки для встановлення додаткової малої генерації працюють. Є результати", - сказав Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Херсонській області в четвер.

Щодо Херсонщини, то, за словами прем'єра, в області також триває активна підготовка, зокрема, "Херсонтеплоенерго" вже має сім когенераційних установок, отриманих у рамках співпраці з USAID.

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Крім того, відбувається забезпечення автономності медзакладів. Із дев'яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечено у восьми, резервні свердловини - у п'яти, резервне електроживлення є у всіх дев'яти.

Нагадаємо:

На ранок 25 липня споживання електроенергії в Україні на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня.

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Економічна правда