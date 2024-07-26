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Завод Bayraktar заработает на полную лишь после завершения большой войны

Пятница, 26 июля 2024, 15:45 - Алексей Артемчук

Завод по производству беспилотников Bayraktar полноценно заработает в Украине после завершения войны с РФ.

Об этом сообщает Euronews.

"Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода", - заявил украинский посол в Турции Василий Боднар. 

Завод Baykar Makina по производству беспилотников Bayraktar полноценно заработает в Украине после завершения войны с Россией. 

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По его словам Киев активно сотрудничает с турецкой компанией в оборонной сфере. 

Посол Украины отказался предоставлять подробности о заводе по причинам безопасности, однако отметил, что прогресс в этом плане заметен. Он также подчеркнул, что Киев сотрудничает с Turkish Aerospace Industries (TAI). 

Напомним:

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Производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкая компания Baykar инвестирует в три в проекты в Украине 100 миллионов долларов.

Турецкая компания Baykar - производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 - подписала соглашение об экспорте и сотрудничестве с Минобороны Саудовской Аравии. Подписанный документ стал крупнейшим экспортным контрактом в истории Турции.

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