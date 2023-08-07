Турецька Baykar підписала рекордну експортну угоду: постачатимуть БПЛА Саудівській Аравії

Турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотників Bayraktar TB2 – підписала угоду про експорт та співпрацю з Міноборони Саудівської Аравії. Підписаний документ став найбільшим експортним контрактом в історії Туреччини.

Про це компанія повідомила в X (Twitter), передає Укрінформ.

"Підписавши з Саудівською Аравією найбільшу експортну угоду в галузі оборони та аерокосмічної галузі в історії нашої країни, ми також уклали Угоду про локалізацію технологій для Bayraktar AKINCI з SAMI Defense (дочірня компанія Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії - ред.)" - повідомили в компанії.

Крім цього, на церемонії підписання гендиректор Baykar Халюк Байрактар заявив про готовність компанії ділитися технологіями.

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"Ми ділилися і продовжуватимемо ділитися інноваційними технологіями, включаючи Bayraktar AKINCI. Розробка такої високотехнологічної платформи як Bayraktar AKINCI є без сумніву неоціненною.

Bayraktar AKINCI не є звичайною зброєю чи літальним апаратом. Це розумний літаючий робот, оснащений десятками комп’ютерів, десятками тисяч рядків коду та штучним інтелектом… Ми координуємо необхідні кроки по проєкту із установами Саудівської Аравії, регуляторами та місцевою промисловістю", - сказав він.

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Міністерство оборони та турецька компанія Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.