ЕС предоставляет Украине 68 крупных генераторов для критической инфраструктуры
Пятница, 26 июля 2024, 15:19 -
Европейский Союз предоставляет Украине 68 больших генераторов для критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине.
"На фоне постоянных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, ЕС и гуманитарной программой правительства Германии предоставляют 68 генераторов для поддержки работы объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В Представительстве ЕС в Украине также отметили, что среди других и город Покровск, который получит помощь для обеспечения теплоснабжения своим жителям.
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Напомним:
В Европейском союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.
Экономическая правда
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