ЕС предоставляет Украине 68 крупных генераторов для критической инфраструктуры

Европейский Союз предоставляет Украине 68 больших генераторов для критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

"На фоне постоянных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, ЕС и гуманитарной программой правительства Германии предоставляют 68 генераторов для поддержки работы объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Представительстве ЕС в Украине также отметили, что среди других и город Покровск, который получит помощь для обеспечения теплоснабжения своим жителям.

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Напомним:

В Европейском союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

Экономическая правда

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