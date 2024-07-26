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ЕС предоставляет Украине 68 крупных генераторов для критической инфраструктуры

Пятница, 26 июля 2024, 15:19 - Виктор Волокита

Европейский Союз предоставляет Украине 68 больших генераторов для критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

"На фоне постоянных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, ЕС и гуманитарной программой правительства Германии предоставляют 68 генераторов для поддержки работы объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. 

В Представительстве ЕС в Украине также отметили, что среди других и город Покровск, который получит помощь для обеспечения теплоснабжения своим жителям.

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Напомним: 

В Европейском союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

Экономическая правда

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ЕС Украина энергетика инфрастуктура
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