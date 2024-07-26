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Инфляция ускорилась: центробанк России повысил ставку до 18%

Пятница, 26 июля 2024, 14:55 - Виктор Волокита

Центральный банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18%.

Об этом сообщает пресс-служба центробанка.

В пресс-службе пояснили, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. 

"Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении. 

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Годовая инфляция в РФ увеличилась с 8,6% в июне до 9,0% по состоянию на 22 июля.

По новому прогнозу, по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%. 

Как сообщалось, с декабря 2023 года ключевая ставка находилась на уровне 16%.

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Напомним:

В июне темпы роста промышленного производства в России замедлились практически втрое и стали самыми низкими за последние 15 месяцев.

Экономическая правда

Россия банк инфляция
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