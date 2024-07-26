Энергетики анонсировали изменение графиков отключений света для Киева
Пятница, 26 июля 2024, 14:33 -
С 27 июля графики отключения в Киеве сдвинутся на один час вперед для равномерной нагрузки на энергосистему.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00", - объясняют в ДТЭК.
Отмечается, что это решение принято по просьбе "Укрэнерго", чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
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Обновленные графики будут доступны с 00:00 27 июля.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
Экономическая правда.
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