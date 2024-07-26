Все разделы
Укр / Рус

БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ

Пятница, 26 июля 2024, 14:09 - Виктор Волокита
 

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконный ввоз элитных авто из-за границы под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы БЭБ установили, что группа лиц, используя благотворительную организацию, на льготных условиях, под видом гуманитарной помощи завозили автомобили в Украину. Вместо того, чтобы отправить авто по назначению, подозреваемые продавали транспортные средства за наличные.

Детективы БЭБ провели обыски по адресу проживания фигурантов, изъяли документы и компьютерную технику, которые подтверждают факт совершения уголовного преступления. 

Реклама:

Как говорится в сообщении, сейчас одному из фигурантов уголовного производства сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается. 

Напомним:

Впервые в Украине лицу сообщено о подозрении в контрабанде товаров. 

Реклама:

Экономическая правда

БЭБ авто ВСУ
Реклама:
Материалы по теме
Первое в Украине подозрение в контрабанде товаров: попался житель Буковины 25 июля 2024, 10:58
БЭБ в 6 раз увеличило возмещение убытков государству в рамках уголовных производств 23 июля 2024, 20:02
БЭБ прекратило работу 8 нелегальных АЗС на Киевщине  22 июля 2024, 17:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте