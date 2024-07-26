БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконный ввоз элитных авто из-за границы под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы БЭБ установили, что группа лиц, используя благотворительную организацию, на льготных условиях, под видом гуманитарной помощи завозили автомобили в Украину. Вместо того, чтобы отправить авто по назначению, подозреваемые продавали транспортные средства за наличные.

Детективы БЭБ провели обыски по адресу проживания фигурантов, изъяли документы и компьютерную технику, которые подтверждают факт совершения уголовного преступления.

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Как говорится в сообщении, сейчас одному из фигурантов уголовного производства сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

Впервые в Украине лицу сообщено о подозрении в контрабанде товаров.

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Экономическая правда