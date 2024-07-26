Энергетики уменьшили объемы ограничения света в пятницу

Энергетики уменьшили объемы ограничения света: до 15:00 будет действовать одна очередь отключений. Ранее одна очередь действовала только до 13:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

До 15:00 и в промежутках 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

3 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 будет задействовано две очереди отключений.

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Причина уменьшения объема ограничений сейчас - экстренная поставка излишков электроэнергии из энергосистемы Польши.

Ранее, "Укрэнерго" доводил до облэнерго следующие ограничения потребления:

До 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 планировали ограничивать одну очередь отключений.

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С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 - две очереди отключений.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Экономическая правда.