Специалисты МАГАТЭ в последнюю неделю слышали взрывы вокруг площадки Запорожской АЭС

В течение последней недели специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находясь на Запорожской АЭС, слышали взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки (ЗАЭС - ЭП)", - говорится в сообщении.

В то же время агентство сообщает, что специалисты провели несколько осмотров, сосредоточенных на мониторинге ремонтных работ на площадке, а также проверке наличия необходимых запасных частей для станции.

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В последние дни команда МАГАТЭ наблюдала за текущим обслуживанием компонентов главного электрического трансформатора энергоблока №3, которые разбирали для технического обслуживания.

Эксперты также следили за плановыми работами в реакторном зале и вспомогательном здании энергоблока №6, включая обслуживание крана для перезагрузки топлива и теплообменников. Они также имели возможность наблюдать за обслуживанием некоторых электрических и контрольно-измерительных приборов.

"Во время посещения турбинного зала этого же блока, команда снова не получила доступа к его западной части", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по безопасности и защищенности украинских ядерных объектов, в том числе и Запорожской АЭС, которую инициировала Украина.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на этой неделе обстрелами и пожаром была разрушена внешняя станция радиационного мониторинга.

Экономическая правда.