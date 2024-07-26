Локальные конкуренты впервые вытеснили iPhone из 5 самых продаваемых телефонов в Китае 

Huawei и Xiaomi набирают обороты во втором квартале на фоне падения доли Apple на ключевых рынках.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что во втором квартале Apple впервые за четыре года выпала из пятерки крупнейших продавцов смартфонов в Китае, а iPhone уступил место моделям отечественных производителей телефонов, в том числе Huawei.

В то время как поставки смартфонов в Китае выросли на 8,9% в годовом исчислении до 71,6 млн единиц - третий квартал подряд, поскольку рынок восстанавливается после спада, – компания Apple продемонстрировала снижение на 3,1%, сообщает исследовательская группа International Data Corporation со ссылкой на предварительные данные.

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Но Apple все еще имеет большую общую долю рынка в Китае, чем в 2020 году, - 13,6% сегодня по сравнению с 8,3% в третьем квартале того же года.

Xiaomi вошла в первую пятерку, поскольку рыночная доля Apple упала на 2%, несмотря на то, что она снизила цены на модели iPhone в течение квартала.

В следующий четверг Apple сообщит о прибыли за квартал до конца июня, а инвесторы ожидают признаков резкого роста мировых продаж iPhone. Главный исполнительный директор Тим Кук публично все чаще выражает оптимизм относительно потенциала искусственного интеллекта для увеличения продаж до 2025 года.

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Напомним:

Мировые поставки смартфонов выросли на 6,5% во втором квартале 2024 года до 285,4 млн единиц благодаря Samsung Electronics и Apple.