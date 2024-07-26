В Украине в 2 раза возросло количество людей с игорной зависимостью с начала года

На 18% больше лиц было включено в реестр лудоманов за первые шесть месяцев 2024 года, чем за предыдущие 2,5 года.

Об этом сообщает пресс-служба платформы открытых данных Опендатабот.

Отмечается, что 7 874 человека насчитывает Реестр лудоманов. Количество украинцев с ограничениями из-за игровой зависимости выросло в 2 раза за первое полугодие 2024 года.

В сообщении говорится, что 4 585 человек были включены в реестр за первые шесть месяцев 2024 года. Это на 18% больше, чем за предыдущие 2,5 года в целом.

Реклама:

Ежемесячно реестр пополняется, в среднем, на 760 человек.

Рекордным оказался апрель 2024 года, когда в Реестр был включен 1 041 человек.

Всего за три года существования перечня в него попало 8 456 человек с игровой зависимостью, 94% из которых - за последние 1,5 года.

Реклама:

Читайте также: Зеленский и "игроки" сделали свои ставки: каким будет рынок азартных игр в Украине

В метро, на бордах, по радио. Как незаконная реклама азартных игр захватила украинские города?

Напомним:

Министерство финансов завершило подготовку нового законопроекта об игорном бизнесе.

Бюджет недополучает большие суммы от бизнеса азартных игр из-за его неурегулированности и бесконтрольности.